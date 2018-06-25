MAÇ SONUCU | İran 1 - 1 Portekiz

Bu sonuçla puanını 5 yapan Portekiz, İspanya'nın ardından grubu ikinci bitirerek son 16 turunda A Grubu'nun lideri Uruguay ile eşleşti.

Maçın son dakikasında bu kez VAR sistemi uygulanarak İran penaltı kazandı. Ansarifard golü atarak skoru belirledi: 1-1.

Portekiz ikinci yarıya da iyi başladı. 51'de VAR sistemi uygulanarak kazanılan penaltıda Ronaldo'nun vuruşunu kaleci Alireza kurtardı.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Portekiz ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Portekiz karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başladı.

GOLLER: Dk. 45 Quaresma (Portekiz), Dk. 90+3 Ansarifard (Penaltıdan) (İran)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Raphael, Dk. 64 Quaresma, Dk. 83 Ronaldo, Dk 90+8 Cedric (Portekiz), Dk. 52 Haji Safi, Dk. 54 Sardar (İran)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 3: Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ronaldo dar açıya rağmen sert vurdu, kaleci Beiranvand iki hamlede topu kontrol etti.

DAKİKA 45: Portekiz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Quaresma, Andre Silva ile duvar pası yaptı. Quaresma ceza sahasına girmeden sağ ayağının dışıyla müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 50: Ronaldo penaltı kaçırdı. Ronaldo rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Enrique Cacares, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için Ronaldo topun başını geçti. Kaleci Beiranvand, Ronaldo'nun kullandığı penaltıyı soluna yatarak kurtarmayı başardı.

DAKİKA 72: İran beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topu Sardar, Ghoddos'un önüne indirdi. Ghoddos ceza sahası içinde açısını düzeltip şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 90: Sardar'ın ceza sahasında kafa ile indirdiği top Cedric'in eline çarptı. Hakem, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Ansarifard topu ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 90+4: İran 2. golüne çok yaklaştı. Orta sahadan atılan top, savunmadan sekti ve Portekiz ceza sahası içinde Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.

