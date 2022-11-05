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  4. İran'da protestolara katılan rapçi Samin Seydi idama mahkum edildi

İran'da protestolara katılan rapçi Samin Seydi idama mahkum edildi

05.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı rapçi Samin Yassin, protestolara destek vermek ve Allah'a karşı savaş açmak suçlamasıyla çıktığı, sadece 10 dakika süren mahkemede idam cezasına çarptırıldı.

İran'da protestolara katılan rapçi Samin Seydi idama mahkum edildi

İran’da Mahsa Jîna Amînî'nin 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra ölsürülmesiyle başlayan protestolara şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim’de gözaltına alınan rap şarkıcısı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.

Gözaltına alınan ve işkenceye uğrayan Yassin, günler sonra dün yargılandı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.

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Yapılan yargılamanın tamamı İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı. Mahkeme 10 dakika süren yargılamanın ardından Yassin’i idama mahkum etti.

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