İran'da protestolara katılan rapçi Samin Seydi idama mahkum edildi

İran’da Mahsa Jîna Amînî'nin 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra ölsürülmesiyle başlayan protestolara şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim’de gözaltına alınan rap şarkıcısı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.

Gözaltına alınan ve işkenceye uğrayan Yassin, günler sonra dün yargılandı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.

Yapılan yargılamanın tamamı İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı. Mahkeme 10 dakika süren yargılamanın ardından Yassin’i idama mahkum etti.



