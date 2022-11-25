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İran Galler'i 2-0 mağlup etti! Her şey son saniyelerde oldu...

25.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. İran'ın 90 dakika boyunca üstün oynadığı ve birçok gol pozisyonu yakaladığı karşılaşma 2-0 İran üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İran Galler'i 2-0 mağlup etti! Her şey son saniyelerde oldu...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetti. Karşılaşma İran'ın son saniyede bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İLK MAÇTA BERABERE KALMIŞTI!

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Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

İRAN MAĞLUBİYETLE BAŞLAMIŞTI

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Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

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Karşılaşmaya etkili başlayan İran karşılaşmanın 16. dakikasında golü de buldu ancak yapılan VAR incelemesinin ardından Sardar Azmoun'un pası sırasında kale alanı önünde topla buluşan Gholizadeh'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve İran'ın golü iptal edildi.

SARDAR AZMOUN KORKUTTU!

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Karşılaşmanın 27. dakikasında İran'ın yıldız ismi Serdar Azmoun yaşadığı sakatlık sonrası kendisini yere bıraktı. Azmoun için sağlık ekipleri oyun alanına girerken, yapılan tedavinin ardından Sardar Azmoun oyuna devam etti.

PEŞ PEŞE DİREKLER!

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İran Galler karşısındaki üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, karşılaşmanın 51. dakikasında top önce Sardar Azmoun'un, dönen topta ise Gholizadeh'in vuruşunda direkte patladı.

AZMOUN SAKATLANARAK OYUNU TERK ETTİ!

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İlk yarıda da sakatlık yaşayan İran'ın golcüsü Sardar Azmoun, ikinci yarıda da yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alındı ve yerini Ansarifard'a bıraktı.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

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Karşılaşmanın 85. dakikasında Galler kalecisi Hennessey İran'ın golcü ismi Mehdi Taremi'ye yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolü sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Galler mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

SON SANİYEDE GOL!

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Karşılaşmanın son anına kadar baskısını sürdüren İran, Galler'in 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü daha da ele alırken, 9 dakika uzatma verilen karşılaşmanın 90+8. dakikasında golü Chesmi ile buldu.

90+11'DE 2-0!

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Bu golün ardından risk alan Galler, 90+11. dakikada kalesinde ikinci golü buldu. Aynı zamanda karşılaşmanın skorunu belirleyen gol Rezaeian'dan geldi.

3 PUAN İRAN'IN

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İran 2-0'lık galibiyetinin ardından 3 puanı hanesine yazdırırken, Galler gruptaki ikinci maçında mağlubiyetle tanıştı. Bu sonucun ardından İran puanını 3'e yükseltirken ikinci sıraya yerleşti. Galler ise 1 puanla 3. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams; Gareth Bale, Moore.

İran: Hosseini; Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini; Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi; Azmoun, Taremi, Pourilaganji.

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