İran - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İran - İspanya maçı canlı izle)

İran ile İspanya, Dünya Kupası B grubunda ikinci maçlarına çıkıyorlar. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan İran ile İspanya, gruptan çıkmak için puan mücadelesi verecekler. İran, gruptaki ilk maçında Fas'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Maç öncesinde 2 takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.İspanya ise Portekiz ile 3-3 berabere kalmıştı. 2018 Dünya Kupası favori takımlarından olan İspanya'nın bu akşam İran karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Peki İran - İspanya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

İRAN - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk maçı bu akşam oynayacak. İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi. İran ile İspanya arasında Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'te başlayacak.

İRAN - İSPANYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE