İran - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İran - İspanya maçı canlı izle)

İran ile İspanya, Dünya Kupası B grubunda ikinci maçlarına çıkıyorlar. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan İran ile İspanya, gruptan çıkmak için puan mücadelesi verecekler. İran, gruptaki ilk maçında Fas'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Maç öncesinde 2 takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.İspanya ise Portekiz ile 3-3 berabere kalmıştı. 2018 Dünya Kupası favori takımlarından olan İspanya'nın bu akşam İran karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Peki İran - İspanya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk maçı bu akşam oynayacak. İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi. İran ile İspanya arasında Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'te başlayacak.
B GRUBU LİDERİ İRAN!
İran, B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmiş ve ilk maçlar sonunda zirvede yer almıştı.İspanya ise ilk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalarak 1 puan almıştı. Grupta Portekiz'in 1 puanı bulunurken, son sıradaki Fas'ın ise puanı bulunmuyor.
İRAN 5. KEZ KATILIYOR DÜNYA KUPASINA
Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren İran, daha önce 4 kez yer aldığı şampiyonada grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı. İran bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesindeki 22 gole engel olamadı.
İSPANYA'NIN 15. DÜNYA KUPASI MACERASI
Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, şampiyonada bugüne kadar 60 maç oynadı. Bu maçlarda 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İspanyollar 60 karşılaşmada 95 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.
İspanya'nın Dünya Kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa. 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen şampiyonada ise gruptan çıkamamıştı.
IR Iran: Ali Beiranvand; Ramin Rezaeian, Morteza Pouraliganji, Pejman Montazeri; Masoud Shojaei, Saeid Ezatolahi, Ehsan Haji Safi, Omid Ebrahimi; Vahid Amiri, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh
Spain: David de Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Nacho; Sergio Busquets, Thiago Alcantara , Andres Iniesta, Isco, David Silva; Diego Costa
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