İran Ligi'nde kullanılan taç atışı sosyal medyada viral oldu!

İran Ligi ekiplerinden Paykan forması giyen İranlı futbolcu Nader Mohammadi, kendine has taç atışı stiliyle tüm dünyada adından söz ettiriyor.

23 yaşındaki futbolcu, ilginç taç atışlarına bir yenisini daha ekledi ve sosyal medyada gündem oldu.Kimi sosyal medya kullanıcısı bu görüntülerin gerçek olmadığına dikkat çekerken kimisiyse şaşkınlığını gizleyemedi.

Not even Nader Mohammadi’s best throw-in... pic.twitter.com/L8PNGcMSha