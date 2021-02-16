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İran Ligi'nde kullanılan taç atışı sosyal medyada viral oldu!

16.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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İran Ligi'nde kullanılan taç atışı sosyal medyada viral oldu!

İran ekibi Paykan'da forma giyen Nader Mohammadi, ilginç taç kullanımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncu, bu seriye bir yenisini daha ekledi. Mohammadi'nin o anları ''Süper Lig'e gel'', ''Bu video gerçek olamaz'' gibi yorumları da beraberinde getirdi. İşte Nader Mohammadi'nin sosyal medyada viral olan taç atışı...

İran Ligi ekiplerinden Paykan forması giyen İranlı futbolcu Nader Mohammadi, kendine has taç atışı stiliyle tüm dünyada adından söz ettiriyor.

23 yaşındaki futbolcu, ilginç taç atışlarına bir yenisini daha ekledi ve sosyal medyada gündem oldu.Kimi sosyal medya kullanıcısı bu görüntülerin gerçek olmadığına dikkat çekerken kimisiyse şaşkınlığını gizleyemedi.

TAÇ ATIŞI GOL OLMUŞTU!


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