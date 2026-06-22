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İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta "mesaj" bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika'yla golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı Los Angeles Stadı'ndan soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.

İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta "mesaj" bıraktı
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nun 2. haftasında Belçika ile İran, SoFi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Dario Herrera’nın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 66. dakikada Nathan Ngoy kırmızı kart görünce Belçika 10 kişi kaldı. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 2’ye yükseltti.

"DOSTLUK VE SAYGININ HÜKÜM SÜRMESİ DİLEĞİYLE"

İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran dünya kupası
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