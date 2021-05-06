İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in "Dünya Kudüs Günü" mesajı:

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Filistin ve Kudüs sorununun ancak Filistin kanuni topraklarının tüm sahipleri ve sakinlerinin var olduğu ulusal bir referandumla çözülebileceğini belirtti.

Soltanzadeh, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Müslümanlarının ilk kıblesi Kudüs'ün 1948'den beri siyonizm tarafından işgal altına alındığını hatırlattı.

Kudüs ve Filistin işgalinin, önce Filistin halkının ve Müslümanların, ardından dünyadaki bütün özgür ve uyanık halkların direnişi ve protestosuyla karşılandığını anlatan Soltanzadeh, "İran İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni, uluslararası toplumun dikkatini Kudüs'ün kaderine çekmek ve Filistin'i suçlu siyonist rejimin pençesinden kurtarmak için 1979'da ramazanın son cuma gününü "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırarak, Filistin halkının yasal ve insani haklarını desteklemek için Müslümanlar ve dünyadaki tüm özgür insanlar arasında dayanışma zemini belirlediler." ifadelerini kullandı.

Soltanzadeh, siyonist rejimin Filistin topraklarını ve komşu Müslüman ülkelerin topraklarını işgali sürdürdüğünü belirterek, siyonist rejimin uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak haksız yerleşke kurmaya devam ettiğini vurguladı.