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İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü

23.04.2022 04:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın güneydoğusunda Özel Kuvvetler Tugay Komutanına yönelik saldırıda bir subay öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına düzenlenen saldırıda bir teğmen hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz 4 kişinin eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde konuşlu 110'uncu Selman-i Farisi Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Elmasi'nin seyir halindeki aracına ateş açması sonucunda çatışma çıktı.

Saldırıda, İranlı komutan Elmasi'nin yara almadığı ancak koruması teğmen Mahmud Absalan'ın çatışma sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda ölen İranlı subay Absalan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki Komutan Vekili Tuğgeneral Perviz Absalan'ın oğlu olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının faillerinin Zahidan kentinin girişindeki bir kontrol noktasında yakalandığını bildirdi.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde son günlerde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede 24 Mart'tan bu yana bir polis ve iki subay çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığı, 20 Nisan'da Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin detay verilmeden "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarılmıştı.

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