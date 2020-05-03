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İran'ın İsfahan kentinde yarın oteller açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

İran'ın İsfahan kentinde yarın oteller açılıyor

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İsfahan kentinde kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan Kültür, Turizm ve El Sanatları Genel Müdür Yardımcısı Ali Salih Dırahşan, "Kovid-19'la ilgili tedbirlere uyularak İsfahan'daki oteller yüzde 50 kapasiteyle yarın faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Kapalı oldukları iki aylık dönemde otellerin toplam zararının 100 milyar tümen (yaklaşık 28 milyon 500 bin dolar) olduğunu dile getiren Dırahşan, bu süre içerisinde sektör çalışanlarının yüzde 30'unun işten çıkarıldığını kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e ulaştı.

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İran isfahan Oteller açılıyor

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