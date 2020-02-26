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İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA HABERLERİ  | 26.02.2020 02:33 | Son Güncelleme

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.28'de merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede 23 Şubat pazar günü saat 08.53'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin, Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Aynı gün saat 19.00'da merkez üssü yine Hoy olan 5,9 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana gelmiş, Van'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklanmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu belirtilmişti.

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AFAD Başkale Deprem İran Van

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