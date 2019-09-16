İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi dövüp gasp eden 4 kişiden 2'si yakalandı

İran'lı iş adamının başına gelenler adeta filmleri aratmadı. İstanbul'da ticaretle uğraşan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, bazı işleri için Ankara'ya gitmek üzere lüks bir otomobil kiraladı. 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, iş adamını 2 gün boyunca adım adım takip etti. iş adamının Ankara'da kaldığı oteli tespit eden zanlılar, 9 Eylül günü rezervasyon yaparak aynı otelde 1 gece kaldılar. İddialara göre, ertesi gün iş adamını arayan bir kişi, kiraladığı araçta teknik bir sorun yaşandığını söyleyerek aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. İş adamının kaldığı otelin önüne gelen bir kişi, iş adamının kiraladığı lüks otomobilin kaputunu açarak bir süre aracı inceledi. Aracın arızalı olduğunu ve arızanın giderilmesinin kısa süreceğini söyleyen kişi, iş adamı ile birlikte bir oto sanayi sitesine gitmeleri gerektiğini söyledi.

ELLERİ BAĞLANARAK OTOMOBİLE BİNDİRİLDİ



Ankara'da bir oto sanayi sitesinin önüne geldiklerinde başka bir araçla 3 kişinin kendilerine doğru koştuklarını gören iş adamı, endişelendi ve çevrede bulunan bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. 4 kişi, İranlı iş adamını sığındığı iş yerinden döverek ve ellerini bağlayarak zorla otomobile bindirdi.