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İranlı kadınlar, Neymar’ı tribünden izleyecek! O kural esnetildi...

27.09.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar’ın forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Hilal ile İran futbol takımı Nessaci Mazenderan, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında 3 Ekim’de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada tribünlerde uzun süre sonra kadın futbolseverler de yer alabilecek.

Geçtiğimiz hafta Asya Şampiyonlar Ligi grup maçı kapsamında Tahran’a gelen ve Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo’nun ardından Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da İran’a gelecek. Neymar’ın forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Hilal ile İran futbol kulübü Nessaci Mazenderan, Asya Şampiyonlar Ligi'de 3 Ekim tarihinde Tahran’daki Azadi Stadı’nda karşılaşacak. Oynanacak karşılaşmada İranlı futbolseverler Neymar’ı yakından izleme fırsatı yakalayacak.

KADINLAR, KARŞILAŞMAYI STADYUMDA İZLEYECEK

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Basında yer alan haberde, İranlı kadınların Al Hilal-Nessaci Mazenderan karşılaşmasını stadyumda izleyebilecekleri açıklandı. Ülkede futbol karşılaşmalarında stadyumlara alınmayan kadınlar için son yıllarda uygulanan esneklik kapsamında 2 bin 500 kadına maç için bilet satılacağı belirtildi. Öte yandan karşılaşması için bilet satışlarının 48 saat önce başlayacağı ve 50 bin seyircinin karşılaşmayı izleyeceği belirtildi. İranlı kadınlar Azadi Stadı’nda en son Ağustos 2022’de 2. kez maç izleyebilmişti.

RONALDO İÇİN İZDİHAM YAŞANMIŞTI

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Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi grup maçı için Tahran’a gelmişti. İranlı futbolseverler Ronaldo’ya büyük ilgi gösterirken, oluşan izdiham nedeniyle Ronaldo’nun kaldığı otelin camları kırılmış ve Al Nassr kulübü, Persepolis ile yapacağı son antrenmanı iptal etme kararı almıştı.

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