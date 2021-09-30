İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Bursa'da sinemaseverlerle buluşacak

Bursa'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde, İranlı yönetmen Mecid Mecidi sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ile düzenlediği festival kapsamında, Mecidi'nin son filmi "Güneşin Çocukları"nın galası yapılacak.

Tayyare Kültür Merkezi'nde 4 Ekim'de düzenlenecek galaya katılacak Mecidi'ye, 5 Ekim'de BTSO'da gerçekleştirilecek törende "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen derneğin ve festival komitesinin başkanı Eda Sürmeli, İran sinemasının önemli isimlerini Bursa'da ağırlayacaklarını belirtti.

Tüm sinemaseverleri galaya beklediklerini aktaran Sürmeli, "İslam coğrafyasından, kendi formunu dünya sinemasına ispatlamış ve kabullendirmiş ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin son filmi Güneşin Çocukları'nı sinemalardan önce Bursalılarla buluşturacağız. Yüreklere dokunacak bu dayanışma hikayesini Bursalılarla birlikte izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

