Ireland Baldwin üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Baldwin son dönemde ise babasının yaşadıklarıyla adından söz ettiriyor.

Ireland Baldwin'in babası sette kazayla katil olmuştu. Hakkındaki soruşturma süren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in babası zor günler geçirirken de sosyal medyadaki iddialı pozlarını sürdürüyor.

Ireland Baldwin son olarak hem üstsüz hem de dantelli iç çamaşırlarıyla verdiği pozları paylaştı. Baldwin'in pozlarına annesinden de beğeni ve yorum gecikmedi.

Ireland Baldwin babasının yaşadığı bu kötü olayları adeta unutmak istiyor ve hayatına devam etmeye çalışıyor. Takipçileri ise ünlü modelin bu pozlarını destekliyor.





