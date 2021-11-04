MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ireland Baldwin üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Ireland Baldwin üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

04.11.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sette kazayla katil olan ve hakkındaki soruşturma süren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü modelin üstsüz pozlarına yorum yağdı.

Ireland Baldwin üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Baldwin son dönemde ise babasının yaşadıklarıyla adından söz ettiriyor.

Ireland Baldwin'in babası sette kazayla katil olmuştu. Hakkındaki soruşturma süren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in babası zor günler geçirirken de sosyal medyadaki iddialı pozlarını sürdürüyor.

1

Ireland Baldwin son olarak hem üstsüz hem de dantelli iç çamaşırlarıyla verdiği pozları paylaştı. Baldwin'in pozlarına annesinden de beğeni ve yorum gecikmedi.

2

Ireland Baldwin babasının yaşadığı bu kötü olayları adeta unutmak istiyor ve hayatına devam etmeye çalışıyor. Takipçileri ise ünlü modelin bu pozlarını destekliyor.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!
Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Kızını paylaşınca beğeni yağdı! "Polis akademisi bitirdin"

Kızını paylaşınca beğeni yağdı! "Polis akademisi bitirdin"

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.