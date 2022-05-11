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  4. İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

11.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi 'Aldatmadım' açıklaması yaptı. İrem Derici açıklamayı görünce çileden çıktı. Şarkıcı İrem Derici Cem Belevi'yi "Ben İrem'i çok seviyorum, onu asla aldatmadım" sözlerinden sonra ses kayıtlarını ifşa etmekle tehdit etmişti. İrem Derici sessizliğini korurken, 2. Sayfa konuyla ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" deyince Derici çıldırdı.

Cem Belevi'nin açıklaması İrem Derici'yi çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayıCem Belevi'nin açıklaması İrem Derici'yi çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayı

İrem Derici bir paylaşım yaparak her şeyi ifşa etti. Üstelik Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etmişti.

İrem Derici cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, 2. Sayfa programında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

ARABASINDA YAKALADI

Bu ayrılığa dair 2. Sayfa programına gelen mesaja göre İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu yakaladı. İrem Derici bu cep telefonunu bulunca olaylar gelişiyor.

ÇAPKINLIK TELEFONU

İddiaya göre, Cem Belevi'nin bu gizli bir çapkınlık telefonu. O telefondan influencerlara, başka kızlara mesajlar yolluyor. İrem Derici'ye biri bunu söylüyor, karıştırıyor ve gerçeklerle yüzleşiyor. İddiaya göre İrem Derici'nin bahsettiği ses kayıtları da o telefonda.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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