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Cem Belevi'nin açıklaması İrem Derici'yi çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayı

10.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortalık fena karıştı. İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi 'Aldatmadım' açıklaması yaptı. İrem Derici açıklamayı görünce çileden çıktı. İrem Derici Cem Belevi'yi "Ben İrem'i çok seviyorum, onu asla aldatmadım" sözlerinden sonra ses kayıtlarını ifşa etmekle tehdit etti.

Cem Belevi'nin açıklaması İrem Derici'yi çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayı

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" deyince Derici çıldırdı.

İrem Derici bir paylaşım yaparak her şeyi ifşa etti. Üstelik Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etti.

Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi açıklamasında bakın ne dediCem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi açıklamasında bakın ne dedi

"İTİRAF ETTİĞİN İHANETTEN..."

İrem Derici yaptığı paylaşımda "Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin?

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'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç? Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya fark etmez."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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