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İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili itiraf: Görünce kuduruyorum

14.12.2020 01:43 | Son Güncelleme:
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İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili itiraf: Görünce kuduruyorum

Ünlü şarkıcı İrem Derici açıklamalarıyla yine gündem oldu. İrem Derici, eski sevgilileri hakkında, "En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Görünce kuduruyorum. Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar" dedi

İrem Derici, kendi YouTube kanalı için dokuz yıldır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın sorularını yanıtladı. Derici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİMİ MAHVETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

İrem Derici, "Bir mektup yazma hakkın olsa kine ve ne yazardın?" sorusu için "Eski sevgililerimden birine yazardım. Her şey çok güzel giderken sapıtıp kendi problemlerimin derdine düşüp güzel giden ilişkiyi mahvettiğim için özür dilerdim. Bir daha bırak bu kadar güzel bir şeyi yaşamayı yarısı kadar güzel bir şey yaşayamayacağım için" dedi.

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"ESKİ SEVGİLİLERİMİ KAÇIRIRDIM"

İrem Derici, "Asla duyulmayacağını bilsen ne suç işlerdin?" sorusuna ise "Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar. Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum… Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar…" yanıtını verdi.

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