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İrem Derici'den 'Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın' sorusuna bomba yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Şarkıları kadar yaptığı dobra açıklamalarla da zaman zaman gündeme gelen İrem Derici, "10 milyon TL param olsa müzik sektörünü bırakırım" dedi. Derici 'Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın' sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

İrem Derici'den 'Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın' sorusuna bomba yanıt

Geçtiğimzi günlerde Seren Serengil ile yaşadığıu polemikle gündeme gelen İrem Derici merak edilenlerini yanıtladı. 2. Sayfa'ya konuşan Derici, "Sarışın mı, esmer mi?" sorusuna, Kendim içinse sarışın seviyorum. Daha seksi olduğumu düşünüyorum. Karşı cins olduğu zaman esmer" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, "Zengin mi, fakir mi?" sorusuna ise, "Hiç öyle bir ayrım yapmadı. Hiç düşünmedim. Kelle avcısı değilim. Sırf parası var diye biriyle olamam. Beni parayla kandıramazsınız beyler!" cevabını verdi.

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Derici ayrıca, "En iyi yürüme yöntemi ise DM (Direkt mesaj)" dedi. "Hangi mesajın ifşa olsa utanırsın?" sorusuna İrem Derici, "Hiçbiri. Utanılacak bir şey yazmam. Bill Gates mi Brad Pitt mi?Bill Gates zeki tamam ama her açıdan Brad Pitt!" dedi.

Ünlü şarkıcı, "10 milyon liram olsa kaç günde nereye harcarsın?" sorusuna ise, "Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü." yanıtını verdi.

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