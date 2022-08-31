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İrem Derici'den olay paylaşım: "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım!"

31.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sahne aldı. Konserde en sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcıyı 45 bin kişiden fazla kişi izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kırmızı bir kıyafet tercih eden İrem Derici'nin bunaltıcı sıcaklara atıfta bulunduğu paylaşım görenleri şaşırttı. İşte İrem Derici'nin o paylaşımı...

İrem Derici'den olay paylaşım: "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun konser programı nedeniyle yorulduğu için önümüzdeki ay, kendisine 1 hafta dinlenme molası vereceğini belirterek Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, konsere ilişkin yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.

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İrem Derici konser sırasında çekilen fotoğraflarına yer verdiği gönderiyi Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşıp "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım!" notunu düştü.

İREM DERİCİ'DEN İDDİALI PAYLAŞIM: "AKSİNİ İDDİA EDEN RENK KÖRÜDÜR"

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:

"Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür. Teşekkürler. "

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İrem Derici
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