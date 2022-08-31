İrem Derici'den olay paylaşım: "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun konser programı nedeniyle yorulduğu için önümüzdeki ay, kendisine 1 hafta dinlenme molası vereceğini belirterek Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, konsere ilişkin yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.

İrem Derici konser sırasında çekilen fotoğraflarına yer verdiği gönderiyi Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşıp "Ben hiçbir erkeğe böyle iştahlı bakmadım!" notunu düştü.

İREM DERİCİ'DEN İDDİALI PAYLAŞIM: "AKSİNİ İDDİA EDEN RENK KÖRÜDÜR"

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:

"Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür. Teşekkürler. "





