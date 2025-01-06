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İrem Derici "Hem aldattım hem aldatıldım" deyip aşk itirafında bulundu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 15:04
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Ünlü şarkıcı İrem Derici "Hem aldattım hem aldatıldım" deyip aşk itirafında bulundu. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Derici yeni aşka yelken açmış.

İrem Derici "Hem aldattım hem aldatıldım" deyip aşk itirafında bulundu

37 yaşındaki İrem Derici, TV8'de yayınlanan Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı ile Gel Konuşalım programında özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Derici'den itiraf da geldi. "Hayatımda biri var" diyen Derici "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" dedi.

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İrem Derici ayrıca "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek yine açıksözlü davrandı. Başarılı şarkıcı konuşmasında "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini de kullandı.

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İrem Derici programda "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız. Yalan söylemeyi tercih etmiyorum ama reyting önemli. Sahnede sürekli hikaye de anlatıyorum" diyerek de şaşırttı.

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