Aleyna Kalaycıoğlu birinin vurulduğunu duyunca silahı eline almış! "Tetiği çektim ama..."

Kubilay Kaan Kundakçı'ynın ölümü sonrası tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Aleyna eski sevgilisi Canbay'ı suçlayarak yaşananları anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu birinin vurulduğunu anlayınca kendini vurmaya çalıştığını iddia etti.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da dahil 7 kişi tutuklandı. Olayın yaşandığı geceye dair detaylar ise araştırılıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Ceylan Sever'in paylaştığı detaylarda Aleyna eski sevgilisi rapçi Canbay'ı suçladı.

“KOLUNA TEMAS EDİNCE SİLAH PATLADI”

Dar sokakta iki aracın karşı karşıya kaldığını anlatan Kalaycıoğlu, “Vahap ile göz göze geldim. Vahap önce bana sonra Alaattin e baktı. Vahap aracın içerisine yere doğru bir şeyler almaya çalışır gibi eğildi. Vahap elini aşağıya uzatmıştı. Alaattin’e dönüp ‘ne olur devam edelim, burada duraklamayalım, gidelim’ dedim ve ağlamaya başladım. O sırada Alaattin, Vahap’ın araç içerisinde bir şeyler yaptığını fark edince Alaattin de bizim içinde bulunduğumuz aracın torpidosunu açarak silah aldı. ‘Sadece konuşacağım’ diyerek yürüyerek indi. Alaattin eliyle aracın camına vurarak kardeşim siz niye böyle yapıyorsunuz, bu kızın peşini bırakın gidin dedi. O sırada Kubilay sürücü koltuğundaydı, Vahap ise yolcu koltuğundaydı. Şoför mahalli duvar tarafındaydı. Alaattin’in o tarafa yönelmesi mümkün değildi. Alaattin Vahap ile diyalog kurmaya çalışırken Vahap kendi kapısını açmaya, hızlı bir şekilde ittirmeye çalıştı, Alaattin de kapıyı açtırmadı, itişme oldu, bunun üzerine Vahap camını açtı,

Vahap eliyle Alaattin’in tabanca olan elini camdan tutmaya çalışırken bir el silah sesi duydum. Vahap Alaattin’in koluna temas ettiği gibi silah patladı. Ben silah sesini duyunca çığlık çığlığa araçtan çıktım. Ben kimin yaralandığını görmeden çığlık atarak araçtan indim. Araca doğru koşarken bağrışmalardan birinin yaralandığı ya da birine bir şey olduğunu hissettim. Neticesinde bu olayın içindeki kişiler benim hayatımdaki kişilerdi. Kimseye bir şey olmasını da istemeyeceğim kişilerdi” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklandığını duyunca kendini tutamadı! Olay sözler Tutuklandığını duyunca kendini tutamadı! Olay sözler

“YERDE SAÇLARIMI ÇEKEREK YATIYORDUM”

“Korktuğum başıma geldi” diyen Kalaycıoğlu, “Alaaddin de şoka girmişti. Beni araca bindirdi. Araca bindik ve kapı kapandı. Ben içinde bulunduğumuz araçta tabancayı görünce elime aldım. Olayın şoku ve birine bir şey olduğu vicdanıyla kendi kalbime doğrulttum. Tetiği çektim ama silah patlamadı, silah boştu. Çünkü o olayda zarar görmesi muhtemel her kimse benim için kıymetliydi, eski arkadaşım ve yanında kardeşim dediğim kişi dahil. Alaaddin şokun etkisiyle sen ne yapıyorsun diyerek silahı elimden aldı. Ve şokun etkisiyle öndeki Mustafa R.’ye abi ben sadece konuşacaktım, bu silah patlamayacaktı diye anlatarak ağlamaya başladı. Ne yapacağını şaşırdı. Ben o sırada yerde saçlarımı çeker bir şekilde yatıyordum. Alaattin beni yerden kaldırarak yanlışlıkla oldu, kendine gel lütfen ben hiç iyi değilim, yanlışlıkla oldu dedi. Ben halen kime ne oldu bilmiyordum” dedi.

“TESADÜFEN VE ANLIK GELİŞTİ”

10 dakika kadar araçla ilerledikten sonra araçtan inerek taksiye bindiğini ve arkadaşının evine gittiğini söyleyen Kalaycıoğlu, “Ben kardeşim olarak gördüğüm bir kişiyi bu olay sebebiyle kaybettim. Bu talihsiz olay sebebiyle vicdanen nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Çok üzgün durumdayım. Bu olaylar tamamen tesadüfen ve anlık gelişti. Biz o stüdyoya onlar oradan ayrıldığı bilgisini alarak gittik, onların orada olmadığı bilgisini alarak gittik. Ben Alaattin ile yeni başlayan ilişkimden çok mutluydum. O ilişkiyi riske atacak hiçbir hareket ve durumu göze alamazdım. Çünkü uzun süreden sonra ilk kez mutlu olmuştum.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfadesi ortaya çıktı, verdiği cevaplar olay olduİfadesi ortaya çıktı, verdiği cevaplar olay oldu
Eşref Rüya'da heyecan dorukta! Nisan hamileEşref Rüya'da heyecan dorukta! Nisan hamile

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

