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İrem Derici, Lerzan Mutlu’yla yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuştu: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım!

27.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda komşusu Lerzan Mutlu ile yaşadıkları gerilimle ilgili ilk kez konuşan İrem Derici, “uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım” dedi.

İrem Derici, Lerzan Mutlu’yla yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuştu: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım!

İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu, YouTube’da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk olan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Lerzan Mutlu ile yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuştu.

İrem Derici, Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

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"LERZAN’DAN ÖZÜR DİLEDİM"

İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.

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34 yaşındaki şarkıcı, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" açıklamasını yaptı.

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İrem Derici Lerzan Mutlu
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