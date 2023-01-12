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İrem Derici "Memeleriniz çok güzel" yorumuna bomba bir yanıt verdi

12.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen İrem Derici yine gündem oldu. "Bunlara bunlara 4 bin euro verdim" diyerek silikon itirafı yapan Derici son olarak da "Memeleriniz çok güzel" yorumuna bomba bir yanıt verdi.

İrem Derici "Memeleriniz çok güzel" yorumuna bomba bir yanıt verdi

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in sorduğu "Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna "Göğüslerim" yanıtını veren İrem Derici estetiklerini hiçbir zaman gizlemiyor. "Gerçek değiller çünkü, bunlara 4 bin euro verdim" diyen İrem Derici göğüslerini sergilemekten de çekinmiyor.

İrem Derici son olarak sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

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"Memeleriniz çok güzel" yorumunu paylaşan İrem Derici bu paylaşımı yaparken ise "Bugün 6 yaşına girdiler. Valla gözünüzün önünde büyüdü keratalar" diyerek şoke etti.

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Ekran Alıntısı

ESTETİKLER İÇİN 300 BİN TL HARCADI

İrem Derici, estetik operasyonlara yabancı bir isim değil. Bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. Estetiklerini saklamayan Derici bu işlemler için 300 bin TL harcadı.

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