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  4. İrem Derici plajda aşka geldi! Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kulağını ısırdı

İrem Derici plajda aşka geldi! Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kulağını ısırdı

17.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile doludizgin aşk yaşayan İrem Derici kız arkadaşları ile gittiği İspanya Barcelona’dan döner dönmez sevgilisinin yanına koştu. Ünlü çift aşk tatiline çıktı. Çift, plajda güneşlenirken hem romantik anlar yaşadı, hem de şakalaştı.

İrem Derici plajda aşka geldi! Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kulağını ısırdı

Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren İrem Derici ile eski 'Survivor' yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın aşkı doludizgin devam ediyor.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Ege'ye çeviren 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisi ile tatil sezonunu açtı.

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Ünlü şarkıcı, tatilden kareleri art arda Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcının, sevgilisinin kulağından ısırdığı eğlenceli bir görüntüye de sosyal medyada yer vermesi dikkat çekti.

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İrem Derici'nin sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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