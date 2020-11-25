İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi

Şarkıcı İrem Derici'nin Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile 'Senin Hastan' adlı şarkı için çektiği klip, Radyo ve Televizyon Kurulu'ndan (RTÜK) müstehcenlik uyarısı aldı.

İrem Derici ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" ifadesini kullandı.

Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte yer alan sahneler çokça konuşulmuştu. Klip, kısa sürede YouTube Trend Videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.





