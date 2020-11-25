MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi

İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi

25.11.2020 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" yanıtını verdi.

Şarkıcı İrem Derici'nin Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile 'Senin Hastan' adlı şarkı için çektiği klip, Radyo ve Televizyon Kurulu'ndan (RTÜK) müstehcenlik uyarısı aldı.

İrem Derici ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" ifadesini kullandı.

İrem Derici'nin yeni klibine RTÜK'ten müstehcenlik uyarısıİrem Derici'nin yeni klibine RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı

Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte yer alan sahneler çokça konuşulmuştu. Klip, kısa sürede YouTube Trend Videolar listesine girmiş ve uzun süre ilk sıralarda kalmıştı.

1606229096250-ekran-resmi-2020-11-2-KbYO

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor

Beckham çifti ada yaptırıyor

Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın efsane filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki o yer yıllar sonra bulundu

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Fotoğrafları ifşa olmuştu! Hapis istemi

Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

Anthony Hopkins'ten esprili karantina paylaşımı

'Karantinada 253. gün'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.