MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici uçağın tuvaletinden fotoğraf paylaştı! Sefo kayıtsız kalamadı

İrem Derici uçağın tuvaletinden fotoğraf paylaştı! Sefo kayıtsız kalamadı

29.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört aydır eski Surivor yarışmacısı ve milli sporcu Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün uçak tuvaletinin aynasından çektiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni alırken Rapçi Sefo kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla herkesi güldürdü.

İrem Derici uçağın tuvaletinden fotoğraf paylaştı! Sefo kayıtsız kalamadı

Son dönemde kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı ve cesur tarzı ile sık sık adından söz ettiyor.

"SALDIM ÇAYIRA MODUNDAYIM"

Ünlü şarkıcı, son olarak 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Uçak tuvaletinin aynasından çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, gönderisine; "Feci bi’ saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaaan..." mesajını yazdı.

irem derici paylaşım

Derici'nin kısa sürede 50 binden fazla beğeni alan bu fotoğrafına, meslektaşı Sefo'dan yorum gecikmedi.

KAYITSIZ KALAMADI

Arkadaşına esprili bir mesaj yazan rapçi, "WC ışığı yeşil olsa da inmeden çişimi yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi..." yorumuyla gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezon finali için gün sayıyor! Tarih belli oldu Sezon finali için gün sayıyor! Tarih belli oldu
Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'
Göğüs dekolteli pozuyla mest etti! “Torreira görmesin”Göğüs dekolteli pozuyla mest etti! “Torreira görmesin”
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Sefo uçak ünlü şarkıcı ele

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

Benzin fiyatı için indirim getiren hamle!

Benzin fiyatı için indirim getiren hamle!

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

İlginizi Çekebilir

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.