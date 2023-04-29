İrem Derici uçağın tuvaletinden fotoğraf paylaştı! Sefo kayıtsız kalamadı

Son dönemde kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı ve cesur tarzı ile sık sık adından söz ettiyor.

"SALDIM ÇAYIRA MODUNDAYIM"

Ünlü şarkıcı, son olarak 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Uçak tuvaletinin aynasından çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan şarkıcı, gönderisine; "Feci bi’ saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaaan..." mesajını yazdı.

Derici'nin kısa sürede 50 binden fazla beğeni alan bu fotoğrafına, meslektaşı Sefo'dan yorum gecikmedi.

KAYITSIZ KALAMADI

Arkadaşına esprili bir mesaj yazan rapçi, "WC ışığı yeşil olsa da inmeden çişimi yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi..." yorumuyla gündem oldu.



