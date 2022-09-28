İrem Derici ve Selin Ciğerci'nin Elazığ konseri iptal edildi! "İnsanlara iş imkanı sağlamak için geliyorum"

İrem Derici ve Selin Ciğerci'yi şoke eden konser iptal gündemde. Vefa Der Kurucu Genel Başkanı Elazığ’da düzenlenecek olan Salçalı Köfte Festivali'ne davet edilen ünlüleri Elazığ halkının manevi değerleriyle uyuşmadığını iddia etti.

“Elazığ'ın ahlaki değerleriyle uyuşmayan açıklamalarıyla, söylemleri ve paylaşımlarıyla bizim özellikle son dönemde çok yaygın olan LGBT çalışmalarına destek veren onlarla ilgili çalışmalar yapan, onların yanında pozitif tavır sergileyen İrem Derici ve Selin Ciğerci’yi ilimizde istemiyoruz! Sapkınlar" denen açıklama tepki çekti.

Açıklamadan sonra İrem Derici ve Selin Ciğerci'nin konserleri iptal edildi.

İREM DERİCİ'DEN AÇIKLAMA

İrem Derici açıklama yaparak "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" dedi.

Selin Ciğerci de yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

SELİN CİĞERCİ: ÇOK AYIP

Ciğerci açıklamasında "Ben istihdam sağlamak ve oradaki hanımefendilerle güzel bir akşam geçirmek için geliyorum. İnsanlara iş imkanı sağlamak için geliyorum orada beni görmek istemediğiniz söylemişsiniz çok ayıp çok üzüldüm" dedi.

Ciğerci daha sonra konserinin iptal olduğunu duyan Ciğerci güzellik salonunun açılışı için Elazığ'a gideceğini söyledi.

Ciğerci'nin sevenleri sosyal medyada Elazığ ve Malatya depremlerinde ünlü fenomenin yaptığı yardımları da hatırlattı.



