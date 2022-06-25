İrem Derici'ye babasından tokat gibi yanıt: "Benim senden torun beklentim yok, toruna ihtiyacım olsa..."

İrem Derici, bir süre önce en son Paris'te gördüğü yakın arkadaşı Önder Tiryaki ile bir araya geldi. Arkadaşını ne kadar özlediğini dile getiren İrem Derici, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Cem Belevi ile yaşadığı büyük aşkı ihanet iddiasıyla sonlandırdığını açıkladıktan sonra çalışmalarına tam gaz devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, Önder Tiryaki ile hasret giderdi.

İREM DERİCİ'NİN 'BOŞANMA' ANISI İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

İstanbul'da olmadığı için babası Hulusi Derici'yi bir türlü göremediğini ifade eden İrem Derici'yi kahkahalara boğan anı ise Önder Tiryaki'den geldi.

HULUSİ DERİCİ'DEN İREM DERİCİ'YE OLAY YANIT

Önder Tiryaki, bir süre önce ünlü grafik tasarımcısı ve yönetmen Hulusi Derici ile karşılaştığını ifade etti. Hulusi Derici'nin kızı ile ilgili anlattığı komik anıyı aktaran Önder Tiryaki'nin sözleri hem İrem Derici'yi hem de izleyenleri gülümsetti.

İrem Derici'nin Rıza Esendemir ile evli olduğu dönemde babasına gidip boşanmayı düşündüğünü belirtip babasının genç şarkıcıya verdiği yanıtı anlatan Önder Tiryaki kahkahalara boğdu.

"KIZIM BOŞVER BENİM SENDEN TORUN BEKLENTİM YOK"

İrem Derici'nin babasına gidip "Baba ben boşanmak istiyorum" dediğini ifade eden Tiryaki; babasının genç şarkıcıya verdiği yanıtı da aktardı.

Önder Tiryaki; Hulusi Derici'nin İrem Derici'ye "Kızım boşver benim senden torun beklentim yok. Toruna ihtiyacım olsa ben kendim yaparım zaten." dediğini belirtti.

Arkadaşının "Adam sürekli çocuk yapıyor!" diyerek Hulusi Derici'yi tiye alması üzerine; başarılı şarkıcı "Sonra efendim İrem niye böyle?" diyerek espri yaptı.

