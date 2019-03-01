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İrem Derici'ye eski eşi Rıza Esendemir'den olay sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

Rıza Esendemir’den eski eşi İrem Derici’ye olay sözler. Esendemir, Derici’ye neden “samimiyetsiz” dedi?

İrem Derici'ye eski eşi Rıza Esendemir'den olay sözler!

Geçen hafta babası Suat Esendemir'in ölümüyle zor anlar yaşayan radyocu Rıza Esendemir, önceki gece Karaköy'de görüntülendi.

Muhabirlerin "Başınız sağ olsun. Eski eşiniz İrem Derici sizi arayıp baş sağlığı diledi mi?" sorusuna Rıza Esendemir, "Sağ olsun çelenk göndermiş. Benim için ne kadar da samimiyetsiz bir çelenk o. Onu yollamak yerine bir telefon açsa daha samimi olurdu. 1996-1997 yıllarında bir ilişkim olmuştu. O kızcağız, annemin numarasını bulup aramış. Üzüntülerini iletmiş. Çok şaşırdım böyle bir vefaya. Sağ olsun.”

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“HASTANEDEYKEN BİLE SELFIE PAYLAŞTI”

Posta’nın haberine göre; Tabi ben bu durumu İrem'e bağlamak istemem. Ama biz onunla kavgalı veya dövüşlü boşanmadık. Keşke beni aramasa bile annemi arasaydı. O hastanedeyken, ben en sevdiği çiçekleri yolladım. Yoğun bakımda olduğu için gitmedim hastaneye. Gerçi o oradayken bile selfie paylaştı, neyse. İrem'in babası (Hulisi Bey) rahmetli babamın arkadaşıydı. Sağ olsun o aradı, tekrar teşekkür ederim" cevabını verdi. (Uçankuş.com)

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Rıza Esendemir

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