Jeffrey Epstein dosyasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı! Mide bulandırıcı ayrıntılar

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni büyük jüri belgeleri, Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kızları para karşılığı istismar ağına dahil ettiğine dair mağdur ve FBI ifadelerini ortaya koydu. Dosyalarda, Epstein ve Ghislaine Maxwell’e yönelik davalara ait çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

AABD Adalet Bakanlığı (DOJ), finansçı epstein" style="color:#ff0000">Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ait yeni büyük jüri belgelerini kamuoyuna açıkladı. Cumartesi günü yayımlanan dosyalar, Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e yönelik davalara ilişkin tutanakları kapsıyor.

Belgelerde, mağdurların ifadeleri ile FBI ajanlarının soruşturma sürecinde yaptıkları görüşmelere dair kayıtlar yer aldı. 2007 yılına ait bir büyük jüri duruşmasında ifade veren ve kimliği gizli tutulan bir kadın, yaklaşık 16 yaşındayken Epstein tarafından başka kızları kendisine getirmesi için yönlendirildiğini belirtti.

Mağdur, masaj sırasında çıplak olduğunu ve Epstein’ın kendisine cinsel temasta bulunmaya çalıştığını, bunu reddettiğini ifade etti. Kadın reddedince, adamın onu reşit olmayan ve daha istekli kızları kendisine getirmek üzere bir suç örgütüne dahil ettiğini ve her başarılı yönlendirme için 200 dolar ödediğini söyledi.

Belgelerde yer alan ifadelere göre, Epstein belirli yaş grubundaki kızları tercih ederken, daha büyük yaştaki kişilere ilgi göstermedi.

Epstein'ın 2019'daki davasıyla ilgili bir başka belgede ise genç kızların nasıl kandırıldığına dair ayrıntılı anlatımlar yer alıyordu. Kimliği açıklanmayan bir FBI ajanı, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, Epstein'e masaj yaparak 300 dolar kazanabileceği vaadiyle Florida Palm Beach'teki malikanesini ziyaret ettiğini ifade etti.

Ajanın ifadesine göre, olayın yaşandığı odanın duvarlarında çıplak kadın resimleri bulunuyordu.

19 Kasım 2019'da Ghislaine Maxwell aleyhindeki federal davada yapılan büyük jüri duruşmasında, bir FBI ajanı, 1994 yılında Michigan'daki Interlochen Sanat Merkezi'nde düzenlenen yaz kampında Epstein ve Maxwell ile tanışan bir kız hakkında uzun uzun konuştu.

CİNSEL İSTİSMARA HAZIRLIK İÇİN BURS

Ajanın açıklamasına göre kız 13 yaşındaydı, 14'üne girmek üzereydi ve cinsel istismarcı ikili, kız piknik masasında arkadaşlarıyla konuşurken onu rahatsız ederek sanat eğitimi kampındaki dersleri ve öğretmenleri hakkında sorular sordu.

Ajanın ifadesine göre, Epstein sonunda kızın annesinin evine girmeyi başardı ve orada "burs verdiğini" ve "insanlara rehberlik etmekten hoşlandığını" açıkladı. Ajanın ifadesine göre, kız daha sonra düzenli olarak Maxwell ve Epstein ile Palm Beach'teki evde vakit geçirmeye başladı. Kız, FBI'ya onların kendisine sinemaya ve alışverişe götürdüklerini ve bunu 'cinsel istismara hazırlık' olarak nitelendirdiğini söyledi.

