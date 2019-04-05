İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacak mı?

'Nefes' karakterine hayat veren \u00fcnl\u00fc oyuncu \u0130rem Helvac\u0131o\u011flu ile ilgili haberlere son noktay\u0131 dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Sinegraf Film koydu. Konuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\n\nPARTNERAt yar\u0131\u015f\u0131 izlemeye gittiler, kendilerinden ge\u00e7tiler!\u00c7arp\u0131\u015fma'ya \u00c7ukur'dan Yama\u00e7 ve Vartolu damga vurdu!Bir Zamanlar \u00c7ukurova'da \u015foke eden final!
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