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İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun projeden ayrılacağı iddialarına yapım şirketinden cevap geldi.

İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacak mı?

'Nefes' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile ilgili haberlere son noktayı dizinin yapımcısı Sinegraf Film koydu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Sen Anlat Karadeniz irem helvacıoğlu

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