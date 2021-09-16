MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor mu? "Beraber yemek yedik"

İrem Sak 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor mu? "Beraber yemek yedik"

16.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İrem Sak bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de objektiflere yakalanmıştı. Aralarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu.

İrem Sak 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor mu? "Beraber yemek yedik"

Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği basketbolcu Furkan Korkmaz hakkında konuşan ünlü oyuncu “Kendisi benim arkadaşım olur. Beraber yemek yedik, çok arkadaşım var onlarla nasıl arkadaşsam Furkan Korkmaz ile öyle bir arkadaşlığım var” dedi.

İrem Sak "Ben arkadaşlarım ile beraber yemek yerim hep zaten, aç yatmam" diye takılarak aşk haberlerini es geçti.

İrem Sak 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Demet Akalın'dan yaş desteği geldiİrem Sak 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Demet Akalın'dan yaş desteği geldi

Sosyal medyada paylaştığı tekne fotoğrafları sorusuna da “O da arkadaşımın teknesi, arkadaşlarım var” dedi. (Uçankuş)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Herkes oradaydı! Önünde diz çöktüHerkes oradaydı! Önünde diz çöktü
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.