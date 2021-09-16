İrem Sak 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor mu? "Beraber yemek yedik"

Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği basketbolcu Furkan Korkmaz hakkında konuşan ünlü oyuncu “Kendisi benim arkadaşım olur. Beraber yemek yedik, çok arkadaşım var onlarla nasıl arkadaşsam Furkan Korkmaz ile öyle bir arkadaşlığım var” dedi.

İrem Sak "Ben arkadaşlarım ile beraber yemek yerim hep zaten, aç yatmam" diye takılarak aşk haberlerini es geçti.

Sosyal medyada paylaştığı tekne fotoğrafları sorusuna da “O da arkadaşımın teknesi, arkadaşlarım var” dedi. (Uçankuş)

