İrem Sak gece gece olay çıkardı: "Daş yok mu daş?"

İrem Sak, son yıllarda beğeniyle izlenen ender kadın komedi oyuncuları arasında yer alıyordu. "5'er Beşer"le başladığı kariyerinde yeteneği ve güzelliğiyle hemen dikkat çeken oyuncu, Gülse Birsel'in yıldızlarla dolu "Yalan Dünya" dizisinin kadrosuna girdi ve şöhrete kavuştu. Sonrasında, "5'er Beşer"in devamı olan "İnsanlar Alemi" ve "Güldür Güldür Show" ile milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kurdu. Aynı ekiple çektiği komedi filmleri ve "Ölümlü Dünya" ile mizah severlerin bir numaralı oyuncularından biri haline geldi. Ama o rotayı tam ters yöne kırmayı seçti. Televizyonda dram projelerinde yer almayı tercih eden oyuncu, ilk denemesini "Bir Aile Hikayesi" ile yaptı. Son olarak, fenomen dizi "Çukur" ile ekranlara gelen oyuncu, dram projelerinde ısrar edecek gibi görünüyor. Öte yandan, hayranlarını Instagram hesabında komediye doyurmaya devam ediyor.

"Daş yok mu daş?"

Dün gece arkadaşlarıyla buluşan İrem Sak, eskiden dışarıda buluştukları günleri andı ve evde arkadaşlarıyla dans etti. Bu eğlence onu kesmemiş olacak ki, sokaklarda bağırıyormuş gibi Instagram'da bağırdı: "Rahatsızlık verdim, kusura bakmayın. Uyumayın ulan, daş yok mu daş?"



