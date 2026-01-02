Cem Yılmaz'ın '38 yaş esprisi' tartışma yarattı! Eski sevgilisi Necla Karahalil’den ağır gönderme

Cem Yılmaz’ın bir dijital platformda yayınlanan yeni gösterisi 'CMXXIV', kadınlara yönelik sözleriyle tepki topladı.

Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadın yaşları üzerine yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir 'Ageism' (Yaş Ayrımcılığı) tartışması başlattı.

Gösterisinin bir bölümünde özel hayatına dair itiraflarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: ''Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; "Çıtır buldu" diyorlar. 38... ölmek üzere!''

KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medyada gündem olan bu espriye, Yılmaz’ın sözünü ettiği eski sevgilisi Necla Karahalil’den imalı bir yanıt geldi.

Necla Karahalil, Instagram hikayesinde, “Dişi kurbağaların, 'erkeklerden kurtulmak için' ölü taklidi yaptığı belirlendi” ifadesinin yer aldığı bir paylaşıma yer verdi.

Karahalil, bu görselin üzerine, “Günaydın, kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır” yazdı.