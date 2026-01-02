Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar yayınladığı son video ile gündeme bomba gibi düştü. Yeni yılı karla karşılayan Zeynep Özyağcılar dayanamayıp karlar üzerinde yuvarlandı.

Siyah mayosunu giyip kar üzerinde adeta dans eden Zeynep Özyağcılar "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Zeynep Özyağcılar'ın videosu kısa sürede viral olurken ünlü isme; 'şaşırmış galiba', 'hasta olacak', 'çılgınlık', 'böyle şeyler pek normal değil gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.