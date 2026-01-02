MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı

Usta Erdal Özyağcılar'ın, oyuncu ve dansçı kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyada yayınladığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Yeni yılı kar üzerinde yuvarlanarak karşılayan Zeynep Özyağcılar'ın mayolu görüntüsüne yorum yağdı.

Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı
Öznur Yaslı İkier

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar yayınladığı son video ile gündeme bomba gibi düştü. Yeni yılı karla karşılayan Zeynep Özyağcılar dayanamayıp karlar üzerinde yuvarlandı.

Erdal Özyağcılar ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı 1

Siyah mayosunu giyip kar üzerinde adeta dans eden Zeynep Özyağcılar "Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim..." ifadelerini kullandı.

Erdal Özyağcılar ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı 2

YORUM YAĞDI

Zeynep Özyağcılar'ın videosu kısa sürede viral olurken ünlü isme; 'şaşırmış galiba', 'hasta olacak', 'çılgınlık', 'böyle şeyler pek normal değil gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Erdal Özyağcılar ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı 3

Erdal Özyağcılar ın kızı Zeynep Özyağcılar sosyal medyayı salladı! Mayosunu giyip kar üzerinde yuvarlandı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davada yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararıDavada yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı
'Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor' Grok skandalına sessiz kalmadı'Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor' Grok skandalına sessiz kalmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erdal Özyağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.