Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um...''

Türk futbolundaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına bir mektup daha geldi. Yandaş'ın "Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık.'' sözleri ise sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sporda şike ve bahis soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan taraftarına ikinci mektup geldi. Yandaş'ın bu mektupta ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um...'' ile başlayan sözleri taraftarlarca gündemdeki yerine aldı. İşte mektubun tamamı...

MERT HAKAN'DAN BİR MEKTUP DAHA!

"Sevgili FENERBAHÇE AİLEM VE FUTBOL AİLESİ’NE

Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız…

FENERBAHÇE formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük FENERBAHÇE camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da…

Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.

''YUNUS'UM APO'M, ORKUN'UM...''

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ HERKESİN DE BİLDİĞİ ÜZERE FENERBAHÇE CAMİASI, KÖTÜ GÜN DOSTUDUR; ÇÜNKÜ BU CAMİANIN GERÇEK SAHİBİ HER ZAMAN TARAFTARIDIR."

"Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus’um, Apo’m, Orkun’um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik.

Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin."

Mert Hakan Yandaş bahis mektup fenerbahçe istanbul cumhuriyet başsavcılığı
