MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

30.08.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz biterken soluğu Bodrum'da alan İrem Sak bikinili pozuyla hayranlarını mest etti. Sak'ın beyaz bikinili pozuna ilk yorum Survivor Cemal Can'dan geldi.

İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Herkes yaza veda ederken İrem Sak soluğu Bodrum'da aldı ve tatil pozlarına bir yenisini ekledi. İrem Sak'ın Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinisiyle sere serpe yatarken selfie çektiği anları paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi.

Ekran Alıntısı

Survivor Cemal Can "Maşallah İrem hanım" derken Reynmen ise emojiyle duygularını ifade etti.

İrem Sak'ın yeni sezonda Modern Kadın adlı dizide yer alacağı iddia edilmiş ancak dizi hakkında hiçbir detay daha açıklanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...
Yer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktıYer: Kars! Yıllar önce dikilen ağaçlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Önce kucağında havaya attı ardından öptüÖnce kucağında havaya attı ardından öptü
Anahtar Kelimeler:
Cemal Can Canseven İrem Sak Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Hazal Kaya imajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

Hazal Kaya imajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

Denizde panik anları! Acı haber geldi

Denizde panik anları! Acı haber geldi

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.