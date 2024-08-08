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  4. İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi için ülkeyi terk ediyor! Ev bakmaya başladı bile

İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi için ülkeyi terk ediyor! Ev bakmaya başladı bile

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 15:52
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Komedi dizi projelerinin aranan ismi İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın ilişkilerini sonlandırdıklarına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüş ünlü çift daha sonra el ele görüntülenmişti. İrem Sak'ın şimdi de kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi için ülkeyi terk edeceği iddia edildi.

İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi için ülkeyi terk ediyor! Ev bakmaya başladı bile

MYNET-"Yalan Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor. Zaman zaman ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftin aşkları tam gaz sürüyor.

NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giymeye hazırlanıyor. NBA'den Avrupa'ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İREM SAK

ÜLKEYİ TERK EDİYOR

T24'ün haberine göre; Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da sevgilisinin peşinden giderek Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı bile.

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İkili Monaco'da yeni bir başlangıç yapacak. Korkmaz'ın Monaco'daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco'daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.

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