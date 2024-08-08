İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi için ülkeyi terk ediyor! Ev bakmaya başladı bile

MYNET-"Yalan Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor. Zaman zaman ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftin aşkları tam gaz sürüyor.

NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giymeye hazırlanıyor. NBA'den Avrupa'ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÜLKEYİ TERK EDİYOR

T24'ün haberine göre; Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da sevgilisinin peşinden giderek Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı bile.

İkili Monaco'da yeni bir başlangıç yapacak. Korkmaz'ın Monaco'daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco'daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.