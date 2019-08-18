İrem Sak kendisine gelen özel mesajları ifşa etti

Tatil paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada yine olay oldu. Instagram’da bir hayli aktif olan İrem Sak, DM’den kendisine gönderilen mesajları paylaştı.

Kimi mesajlar esprili bir dille atılmıştı, kimi mesajlar ise taciz boyutundaydı. İrem Sak, gelen mesajları paylaşınca DM yoluyla nasıl tacize uğradığı da ortaya çıkmış oldu.

Takipçilerinin kendisine attığı bazı mesajları ifşa eden İrem Sak, bir takipçisinin mesajına verdiği tepkiyle dikkat çekti. Bir kullanıcı İrem Sak'a ''Ya sexs ya hiç'' şeklinde mesaj gönderdi.

Güzel oyuncu bu mesajı ifşa edip ardından yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine geldi.



