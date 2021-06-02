İrem Sak'tan şaşırtan paylaşım: "Oğlanın suçu yok, ben kudurttum"

Ünlü oyuncu İrem Sak, izleyicilerin komedi yeteneği sayesinde tanıdığı az sayıdaki kadın oyuncudan biriydi. On sene önce "Şen Yuva" ve "5'er Beşer" dizileriyle sektöre adım atan İrem Sak, "Yalan Dünya" sayesinde büyük bir şöhrete kavuştu. Daha sonra, "Güldür Güldür Show", "Dedemin Fişi", "Ölümlü Dünya", "Düğüm Salonu" ve "Azizler" gibi projelerle izleyiciyi güldürmeye devam etti. Ancak son dönemde komediyi bırakıp başka denemeler yapmanın da peşine düştü. "Bir Aile Hikayesi" ile televizyonda ilk kez dramda rol alan İrem Sak, buradaki başarısının ardından fenomen dizi "Çukur"a transfer oldu. Seren Erdenet karakteriyle çok beğenilen İrem Sak, bir süre önce diziye veda etti. Bu dizi sayesinde daha da büyüyen hayran kitlesini sosyal medya paylaşımlarıyla güldürmeyi ise bir borç bildi.

"Oğlanın suçu yok"

İrem Sak'ın Instagram'da tam 1.8 milyon takipçisi var ve gün geçtikçe yeni takipçiler gelmeye devam ediyor. Bunun başlıca sebebi, İrem Sak'ın komedi yeteneği gibi görünüyor. Paylaşımlarıyla takipçilerini çok güldüren oyuncu, son olarak arkadaşının köpeğine karşı verdiği mücadeleyi gösterdi.