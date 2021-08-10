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İrem Sak yeni projesini ağabeyi Ayberk Sak’a emanet etti

10.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya dizisindeki Tülay karakteriyle hafızalara kazınan İrem Sak, peş peşe rol aldığı başarılı yapımlarla kendini ispatladı. Son olarak Çukur dizisinde boy gösteren İrem Sak’ın yeni dizisinde yönetmen koltuğuna ağabeyi Ayberk Sak oturacak.

İrem Sak yeni projesini ağabeyi Ayberk Sak’a emanet etti

Son olarak Show Tv’nin fenomen dizisi olan Çukur’a Seren Erdenet olarak katılan ünlü oyuncu, kısa süre hikayede yer almasına rağmen, akılda kalıcı oldu. İrem Sak’ın son sete çıktığı dizi ise Netflix için hazırlanan ve gelecek yıl yayınlanması beklenen Kuş Uçuşu isimli dizi oldu.

İrem Sak’ın yeni bir dizisi olduğu ve dijital bir platform için hazırlandığı da ortaya çıkmıştı. Yeni bir gelişme daha var. Ünlü oyuncunun abisi de bu dizide yönetmen olarak yer alacak.

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Güldür Güldür Show ekibinde de senaryo yazarı olarak yer alan Ayberk Sak’a Modern Kadın isimli yeni dijital dizinin yönetmenliği teklif edildi.

Ayberk Sak, 10 bölümlük dizide kardeşi ile birlikte sette yer alacak. Modern Kadın dizisinin oyuncu seçimleri devam ederken, Ayberk Sak’ın New York Film Akademisi mezunu olduğunu da hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Sak Kuş Uçuşu dizisi
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