İrem Sak yeni projesini ağabeyi Ayberk Sak’a emanet etti

Son olarak Show Tv’nin fenomen dizisi olan Çukur’a Seren Erdenet olarak katılan ünlü oyuncu, kısa süre hikayede yer almasına rağmen, akılda kalıcı oldu. İrem Sak’ın son sete çıktığı dizi ise Netflix için hazırlanan ve gelecek yıl yayınlanması beklenen Kuş Uçuşu isimli dizi oldu.

İrem Sak’ın yeni bir dizisi olduğu ve dijital bir platform için hazırlandığı da ortaya çıkmıştı. Yeni bir gelişme daha var. Ünlü oyuncunun abisi de bu dizide yönetmen olarak yer alacak.

Güldür Güldür Show ekibinde de senaryo yazarı olarak yer alan Ayberk Sak’a Modern Kadın isimli yeni dijital dizinin yönetmenliği teklif edildi.

Ayberk Sak, 10 bölümlük dizide kardeşi ile birlikte sette yer alacak. Modern Kadın dizisinin oyuncu seçimleri devam ederken, Ayberk Sak’ın New York Film Akademisi mezunu olduğunu da hatırlatalım.

