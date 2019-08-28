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İrem Yaman: Yenilmeyecek hiçbir sporcu yok

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Milli tekvandocu İrem Yaman, “Yenilmeyecek hiç kimse yok. Onun için çok iyi hazırlanıyoruz. Tekvandoda ülkemizin ve benim kariyerimde tek eksik altın madalya. Bunu getirip Türk milleti ile büyük bir sevinç yaşamak istiyoruz” dedi.

İrem Yaman: Yenilmeyecek hiçbir sporcu yok

Milli tekvandocu İrem Yaman, olimpiyat kotası almak için mücadele ediyor. Hazırlıklarına Ankara’da devam eden Yaman, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yaman, “1 yıl gibi bir süre var. Uzun gibi görünüyor ama aslında kısa bir zaman. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gideceğimiz 5 maç var, orada görüp ölçüp ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda rakiplerimizle daha iyi mücadele etmek istiyoruz. Şu anda antrenmanlar güzel gidiyor. Tabii ki küçük sakatlıklarımız var. Sporun cilvesi olacak. Onların üstesinden gelip olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN VE BENİM KARİYERİMDE TEK EKSİK ALTIN MADALYA”

Rakiplerinden çekinmediğini ifade eden başarılı sporcu, “İki olimpiyat şampiyonunu 2018 yılında Grand Slam’de yendim. Yenilmeyecek hiç kimse yok. Onun için çok iyi hazırlanıyoruz. Ailelerimizden uzak yılın her günü kamptayız. Bunu neden yapıyoruz, olimpiyat altın madalyası için. Tekvandoda ülkemizin ve benim kariyerimde tek eksik altın madalya. Bunu getirip Türk milleti ile büyük bir sevinç yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MAÇTAN ÖNCE YEDİĞİM YEMEKLER TOTEMİMDİR”

Maçtan önce totemleri olduğunu dile getiren Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O gün sabahtan akşama kadar yediğim her şey totemim aslında benim. Bir önceki maçta neler ile şampiyon olduysam bir sonraki maçtan önce onları yiyorum. Bunu totemim olarak devam ettiriyorum. Federer gibi birçok totemim var aslında. Sahaya çıktığımda diz çökmek totemlerimden bir tanesidir. Rakiple tatamiye çıktığımızda ilk testi benim yapmam totemimdir. Daha sonra yediğim yiyecekler totemimdir.”

“TİYATRO VE SİNEMAYA GİTMEYE BAYILIRIM”

Müzik dinlemenin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Yaman, DHA'ya yaptığı çıklamada, "Müzik bizi motive eden bir şey. Yabancı müzik dinliyorum genelde. Ama nerdeyse hareketli şarkıların hepsi motive ediyor. Survivor belki favorim olabilir. Gold hunter hashtag’inden gelenleri dinliyorum genelde. Ama tabi ki de müzik dinlemeyi seviyoruz, onun dışında yılın 365 günü neredeyse kamptayız. Çok fazla aktivite yapamıyoruz aslında. Normalde tiyatroya ve sinemaya gitmeye bayılırım. Bunları kamplara gittiğimiz illere göre nerede ne var onları takip etmeye çalışıyorum. Ama tabi ki günde üç antrenman yapınca aralarda uyku ve beslenme onun için bir şey yapmaya zaman kalmıyor neredeyse” dedi.

“BİZİM HAYATIMIZDA HEP SAĞLIKLI BESLENME VAR”

İrem Yaman, en sevdiği yemeklerin genelde tatlılar olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hayatımızda hep sağlıklı beslenme var. Çünkü ben sıklet sporu yapıyorum ve 57 kiloda yarışıyorum. Boyum 1.82 benim için çok zor bir süreç oluyor. Ama beslenme uzmanlarımla birlikte bunu atlatıyoruz. Onun için benim müsabaka dönemimde en sevdiğim öğünlerden bir tanesi kahvaltı. Çünkü kahvaltıda yulaf ezmesi yiyorum. Ben tatlıyı çok severim. Onun içine de tatlı olarak bal koyduğum için en çok yulaf ezmesini seviyorum.”

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İrem Yaman ankara tekvando

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