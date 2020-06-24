İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız

Yeşil-beyazlılar ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takıma olan inancını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kaliteli bir takımımız var ve ben bu takıma inanıyorum. Değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz ve kendimize bakacağız" şeklinde konuştu.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Bursaspor’dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Buz, "Her şeyden evvel burayı özlemişim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursa il sınırlarına geldiğim zaman hep sevinçliyim ama buraya, Özlüce’ye gelmek gerçekten benim için çok mutluluk verici. Şunu da belirtmek istiyorum Sayın başkandan teklif aldığımda hiç düşünmeyerek, özellikle bu durumda seve seve kabul ettim. Kalan 5 maçımız var. Çok mutluyum, buradaki insanlardan da inanılmaz destek alıyorum. İlk maçımıza çıkıp, 3 puanı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. Bazı şeyler nasıl başlıyorsa öyle gider, biz de galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"HERKESE GURURLA ANLATIYORUM"

Bursaspor’un son durumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Şu anki pozisyonumuzda her futbolcumuz çok değerli. Final maçlarında herkesin enerjisine, vereceği maksimum katkıya ihtiyacımız var. Ben Almanya’da kalıyorum, bazen Bursa’yı anlatıyordum. Bursaspor, şu an TFF 1. Lig’de ancak Süper Lig şampiyonu bir takım. Bunu da herkese gururla anlatıyorum, sizlerden biri olduğum için gerçekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.