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  4. İrfan Buz: Kasımpaşa ile görüşmedim

İrfan Buz: Kasımpaşa ile görüşmedim

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 21.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

İsmi Kasımpaşa ile anılan Teknik Direktör İrfan Buz, lacivert-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

İrfan Buz: Kasımpaşa ile görüşmedim

Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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irfan buz Kasımpaşa

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