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İrfan Buz: “Kötü oynayabilirsin ama cesaretli olacaksın”

28.10.2023 12:34 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Giresunspor maçının ardından, "Kötü oynayabilirsin ama cesaretli olacaksın" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, taraftara 3 puan hediye etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, "O benim en büyük dileğimdi. Üç haftadan beri buradayım. Müsabakaya baktığımızda, özellikle kaçırdığımız pozisyonlarda, yani altı pasın içerisinde, kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda, kendi sahamızda bulduğumuz takdirde bu pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor. Benim sadece fıtratımda, kabul etmediğim bir şey var. Ben her zaman futbolcunun cesaretli olmasını istiyorum. Kötü oynayabilirsin ama cesaretli olacaksın. Basacaksın, isteyeceksin. Basmayacaksın, silik kalacaksın, inanmayacaksın, bu olmaz. Ben bu şehre, başkanımızla, yönetimimizle görüştükten sonra seve seve geldim. Ben burada Şanlıurfa’ya bir şeyler vermek istiyorum. Elimizdeki kadroyla çıtayı yükseltmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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İrfan Buz aday 10 maçı maçın da,

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