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İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 23:18 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

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