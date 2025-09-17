SPOR

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı. İrfan Can Eğribayat'ın kariyer hatasını yaptığı pozisyonda 3 puandan olan Fenerbahçe'de maç sonunda yine 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi.

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...
Emre Şen
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Mücadelenin son anlarında kariyer hatasını yapan kaleci İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'yi 3 puandan etti.

ÜSTÜNE GELEN TOPU TUTAMADI

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe yi son anlarda yaktı... 1

Maç boyunca kalesine gelen 2 şutu da kurtaramayan İrfan Can Eğribayat, son anlarda büyük bir hata yaparak üstüne gelen topu da kalesinde gördü. Çok büyük üzüntü yaşayan İrfan Can takımını istemeden de olsa 3 puandan etmiş oldu.

MAÇ SONU 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Maç sonunda Fenerbahçe tribünleri 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratta bulundu.

İŞTE O POZİSYON

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe yi son anlarda yaktı... 2

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe yi son anlarda yaktı... 3

İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe yi son anlarda yaktı... 4

