İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Mücadelenin son anlarında kariyer hatasını yapan kaleci İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'yi 3 puandan etti.

ÜSTÜNE GELEN TOPU TUTAMADI

Maç boyunca kalesine gelen 2 şutu da kurtaramayan İrfan Can Eğribayat, son anlarda büyük bir hata yaparak üstüne gelen topu da kalesinde gördü. Çok büyük üzüntü yaşayan İrfan Can takımını istemeden de olsa 3 puandan etmiş oldu.

MAÇ SONU 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Maç sonunda Fenerbahçe tribünleri 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratta bulundu.

İŞTE O POZİSYON