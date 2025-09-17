İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Mücadelenin son anlarında kariyer hatasını yapan kaleci İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'yi 3 puandan etti.
Maç boyunca kalesine gelen 2 şutu da kurtaramayan İrfan Can Eğribayat, son anlarda büyük bir hata yaparak üstüne gelen topu da kalesinde gördü. Çok büyük üzüntü yaşayan İrfan Can takımını istemeden de olsa 3 puandan etmiş oldu.
Maç sonunda Fenerbahçe tribünleri 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratta bulundu.
