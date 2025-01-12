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İrfan Can Kahveci beklenen imzayı attı! Beşiktaş ve Galatasaray adeta pusuda bekliyordu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 13:23
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna sona erecek İrfan Can Kahveci konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerle bu tarihe kadar sözleşme uzatmayan milli oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile görüşüp 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İrfan Can Kahveci beklenen imzayı attı! Beşiktaş ve Galatasaray adeta pusuda bekliyordu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci görüşmesi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertlilerle henüz sözleşme yenilemeyen milli oyuncu yapılan son görüşmede ikna oldu ve 3 yıllık mukaveleye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

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Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ile olan kontratını 2028 yılına kadar uzattığı belirtildi. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona eriyordu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY BEKLİYORDU

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Fenerbahçe ile sözleşme uzatmamasından dolayı adeta pusuda bekleyen Beşiktaş ve Galatasaray, sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçmesini bekliyordu. Bugün yapılan son görüşmede İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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