İrfan Can Kahveci beklenen imzayı attı! Beşiktaş ve Galatasaray adeta pusuda bekliyordu

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci görüşmesi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertlilerle henüz sözleşme yenilemeyen milli oyuncu yapılan son görüşmede ikna oldu ve 3 yıllık mukaveleye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ile olan kontratını 2028 yılına kadar uzattığı belirtildi. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona eriyordu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY BEKLİYORDU

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmamasından dolayı adeta pusuda bekleyen Beşiktaş ve Galatasaray, sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçmesini bekliyordu. Bugün yapılan son görüşmede İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.