SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İrfan Can Kahveci'den hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt: "Kesinlikle yaşanmadı"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyadan açıklama yaptı. İrfan Can, "Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu." dedi.

İrfan Can Kahveci'den hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt: "Kesinlikle yaşanmadı"
Emre Şen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak hakkında ortaya atılan prim iddialarını sert bir dille yalanladı.

İrfan Can Kahveci'nin açıklaması şu şekilde:

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım.

Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum.

Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım.

İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim."

"ÖNCELİKLE VERİLEN KARARA TAMAMEN SAYGI DUYUYORUM"

İrfan Can Kahveci den hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt: "Kesinlikle yaşanmadı" 1

"Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde.

Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum.

Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil.

Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım.

Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım."

"KESİNLİKLE YAŞANMADI"

İrfan Can Kahveci den hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt: "Kesinlikle yaşanmadı" 2

Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok.

Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu.

Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım.

"AYNI DURUŞU GÖRMEK İSTİYORUM"

İrfan Can Kahveci den hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt: "Kesinlikle yaşanmadı" 3

"Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum.

Bu dönemde halimi hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmaması için."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milan ve Inter kulüpleri, San Siro Stadı'nı satın aldıMilan ve Inter kulüpleri, San Siro Stadı'nı satın aldı
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli olduFenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.