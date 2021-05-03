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İrfan Can Kahveci'den skora ilk katkı

03.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye devre arasında Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımdaki ilk skor katkısına imza attı.

İrfan Can Kahveci'den skora ilk katkı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde konuk ettiği BB Erzurumspor maçında çok hızlı bir başlangıca imza attı.

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’ine göre 1’i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Serdar Aziz ile Gökhan Gönül’ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Tisserand’a görev verdi. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor mücadelesine şu 11’le çıktı:

Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe, 12. dakikada durumu 2-0 yaptı. İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'ye devre arasında Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımdaki ilk skor katkısına imza attı ve Valencia'nın golünde asisti yapan isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gs bin pişman bu adamı alamadığı için
@hkapici_1975 takımın iflas bayrağını çekmek üzere hala mı Galatasaray. Pes nasıl biz eziklikse.
Bak irfan kardeşim yarım asrı çoktan geçmiş FENERBAHÇELİYİM senden ricam oyunda daha çok koşman daha çok kondisyonlu olman topu alınca daima önce ileriye oynaman yana ve geriye lütfen çok çok mecbur kalmadıkça top atma maçın başlarında iyiydin sonrası topu alıp kendi etrafında yarım daire yapıp yana geriye OYNAMA bizide sinir etme oldumu güzel kardeşim.sorumluluk al önündeki bi adamı geçsen bi arapasla takım arkadaşın golle burun buruna kalacak.tavsiyem ayakta diri kalman için koşu mesafeni ve hızını artır antemanda iki üç tur fazla koş

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