İrfan Can Kahveci'den skora ilk katkı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde konuk ettiği BB Erzurumspor maçında çok hızlı bir başlangıca imza attı.

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’ine göre 1’i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Serdar Aziz ile Gökhan Gönül’ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Tisserand’a görev verdi. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor mücadelesine şu 11’le çıktı:

Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe, 12. dakikada durumu 2-0 yaptı. İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'ye devre arasında Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımdaki ilk skor katkısına imza attı ve Valencia'nın golünde asisti yapan isim oldu.

